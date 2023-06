PF deve ser acionada por fala de pastor contra Lula: 'arrebentar a mandíbula'

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou, na última sexta-feira (16), que encaminhará um vídeo à Polícia Federal, no qual o pastor Anderson Silva faz comentários incitando violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante uma entrevista com Nikolas Ferreira, líder religioso afirmou que os fiéis deveriam orar para "arrebentar a mandíbula" de Lula e também sugeriu preces para que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) fiquem doentes.

"A frase que incita violência é anticristã. E criminosa, por isso mandarei hoje para a Polícia Federal", declarou o ministro em sua conta no Twitter.

Dino também citou um trecho da Bíblia em defesa da paz: "Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus!" (Mateus 5:9).

Neste sábado (17), Dino voltou a fazer referência as ofensas ao presidente.

Quem é o Pastor Anderson Silva?

Anderson Silva é líder religioso da Igreja Vivo Por Ti, em Brasília. Ele fez essas declarações durante um episódio de seu próprio podcast, no qual entrevistou o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

“Falta essas orações imprecatórias. Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a agente orar assim. Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula, prostra enfermos os ministros do STF, para que eles te conheçam no leito de enfermidade”, defendeu o pastor.

O deputado Nikolas Ferreira riu das declarações e também apoiou: "Muita gente chega em mim e fala: ‘Nikolas, pega um pouco mais leve’. E eu falo: cara, como eu pego leve com Golias, irmão? Eu não vou chamar ele para tomar uma xícara de café, não”, disse o deputado.

“Eu vou pegar tudo o que tenho aqui e vou dar na cabeça dele. Vou falar: irmão, vou arrancar sua cabeça e mostrar pra todo mundo que você é meu inimigo.”