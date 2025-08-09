Polícia prende no Pará homem suspeito de sequestro e tortura contra advogado no Tocantins

Um homem de 30 anos, identificado como Higlander Santos da Silva, foi preso na manhã da última sexta-feira (8) no município de São Domingos do Araguaia, sudeste do Pará. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Pará em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Araguaína, no Tocantins.

O suspeito é investigado pelos crimes de sequestro, tortura, roubo e extorsão contra um advogado em Araguaína. De acordo com a Polícia Civil, a operação ocorreu por volta das 9h20, na BR-153, após monitoramento realizado pela Delegacia de Polícia Civil de São Geraldo do Araguaia, em apoio à Delegacia de Furtos e Roubos de Araguaína.

Higlander foi localizado durante perseguição e abordado na rodovia. Por questões de segurança, foi necessário o uso de algemas. A Polícia Militar também atuou na prisão.

Após ser detido, o suspeito foi levado à Delegacia de Polícia de São Domingos do Araguaia e, posteriormente, transferido para a Delegacia de São Geraldo do Araguaia, onde permanece à disposição da Justiça.

A Redação Integrada do Grupo Liberal demandou a Polícia Civil do Pará para saber mais detalhes do caso e aguarda um retorno.