Preso em operação contra jogo do tigrinho, influenciador Maumau ZK posta vídeo dentro da cela

O influenciador digital Maurício Martins Junior, conhecido como Maumau ZK, publicou neste sábado (9/8) um vídeo inédito gravado dentro da cela onde esteve preso após ser detido durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em São Paulo. A ação investiga a atuação de influenciadores na promoção do “jogo do tigrinho”, considerado ilegal no Brasil, além de indícios de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

No vídeo, compartilhado no Instagram, Maumau aparece ao lado de outros detentos e inicia uma oração: "Vou fazer uma oração, todo mundo aqui, com meus amigos de cela. Todo mundo vai sair dessa", afirma. Em seguida, ele agradece ao advogado e a Deus pela liberdade provisória concedida pela Justiça.

VEJA MAIS

"Cê é louco, Dr. Brito, pai [em provável referência a um de seus advogados]. Graças a Deus e a Jesus lá em cima. Vou tomar minha duchinha e... [faz sinal de ir embora] Porque um homem de Deus não vai ficar preso. Não sou ladrão, não sou bandido. Maumau é do povo, Maumau é Brasil", declarou.

A publicação, que chegou a ultrapassar 100 mil curtidas e recebeu comentários de outros influencers, foi apagada algumas horas depois. Na legenda, o influenciador escreveu um trecho bíblico e anunciou um pronunciamento às 18h: "Ainda que eu ande pelo vale das sombras não temerei mal algum. Obrigado, Deus! Coro comeu família, 18h solto pronunciamentos".

Maumau foi solto na sexta-feira (8/8), após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou o pagamento de fiança superior a R$ 151 mil. Além disso, ele deverá cumprir uma série de medidas cautelares, como:

Comparecimento bimestral à Vara competente;

Proibição de sair da comarca por mais de 10 dias sem autorização judicial;

Comparecimento a todos os atos do processo.

Prisão e investigação

A prisão do influenciador ocorreu durante a Operação Desfortuna, que investiga uma quadrilha envolvida na promoção de jogos ilegais, lavagem de dinheiro e fraudes financeiras. Na casa de Maumau, em Arujá (SP), foi apreendida uma arma de fogo.

Além de Maumau, outros 14 influenciadores foram alvos da operação, somando juntos mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais. Entre os nomes envolvidos estão Bia Miranda, Gato Preto, DJ Buarque, Paola Ataíde e Paullina Attaide. A investigação aponta que todos promoviam cassinos online e jogos de azar por meio de conteúdos nas redes sociais, atraindo seguidores com promessas enganosas de lucros rápidos.

Em nota, a defesa de Maumau informou que o influenciador está colaborando com as autoridades e que todas as medidas legais estão sendo tomadas. “Reforçamos nosso compromisso com a transparência e responsabilidade, e pedimos compreensão até que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos”, diz o comunicado.