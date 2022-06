Polícia prende homem após agressão contra enteada, de 4 anos, com taco de madeira

Um homem foi preso em flagrante, na última quinta-feira (19), por agredir a enteada de 4 anos com taco de madeira. O caso aconteceu no bairro de Tarumã, zona oeste de Manaus (AM). O crime foi atendidos por Policiais Civis do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com o apoio da Seccional Oeste, coordenada pelo delegado Rodrigo Barreto. As informações são do Metrópoles.

O homem tem 27 anos. É acusado pelo crime de lesão corporal qualificada pela relação doméstica. A prisão aconteceu na comunidade chamada Campos Sales.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, o crime ocorreu no mesmo local da prisão, ocasião em que o infrator utilizou um pedaço de madeira contra o rosto da criança.