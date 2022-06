Marajó: corpo de menina desaparecida é encontrado amarrado em trapiche no Rio Anajás

O corpo da menina Amanda Ribeiro, de dez anos de idade, desaparecida desde terça-feira (7), foi encontrado, na tarde deste sábado (11), amarrado em trapiche às margens do Rio Anajás. A informação foi confirmada pela Polícia para a Imprensa.

Dada a repercussão que o caso teve, a partir do município de Anajás, muitos curiosos compareceram ao local onde o corpo da vítima foi encontrado. Policiais tiveram. então, de organizar a presença das pessoas para o trabalho da Polícia Científica e de outros órgãos de Segurança Pública. (Com informações do site noticiamarajo.com.br)

Em Nota, a Polícia Civil informa que foi localizado o corpo de Amanda Julie Ribeiro Sobrinho, que estava desaparecida há 4 dias no município de Anajás. "Equipes da Polícia Científica foram acionadas para realizarem o trabalho de perícia. Agentes da Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA) e do Grupamento Tático Operacional da Polícia Militar continuam no local e reforçam a segurança na cidade. A PC ressalta que todas as medidas de investigação estão sendo adotadas para elucidar o caso e identificar os responsáveis pela morte da criança", é comunicado pela PC.

Duas versões

O major Mário Oliveira, comandante do 9º BPM em Breves, com destacamento em Anajás, informa que o corpo da menina foi encontrado por volta das 15 horas deste sábado, em um trapiche às margens do Rio Anajás, em uma sem movimentação de pessoas. A Polícia Militar compareceu ao local.

Como informa o comandante, as primeiras informações sobre o caso envolvem duas versões. Uma a de que a garota teria ido tomar banho no local e sofreu uma descarga elétrica, enroscando-se nos cabos de uma bomba de puxar água e se afogou. O corpo, então, ficou submerso.

A outra versão é a de que a criança teria sido amarrada e vítima de violência sexual. No entanto, essas duas versões são checadas pela Polícia nas investigações sobre o desaparecimento e morte de Amanda Ribeiro.

