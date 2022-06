Menina de 10 anos desaparece enquanto a mãe estava para o trabalho, em Anajás, no Marajó

​​Uma menina de 10 anos está desaparecida desde a manhã da última terça-feira (7), depois de sair de casa por volta das 10h, na cidade de Anajás, no Arquipélago do Marajó, região nordeste do Pará. Com informações dos sites Debate Carajás e Notícias Marajó.



De acordo com o Conselho Tutelar, amigos da família teriam visto a menina à tarde e à noite, acompanhada de outra garota. A Polícia Civil está coletando imagens de câmeras de segurança próximo ao local onde a criança foi vista pela última vez.



A mãe da menina afirmou que estava no trab​​alho no momento do desaparecimento. Além da garota, a mulher tem outros três filhos. Um deles disse que ouviu o barulho da irmã se arrumando para sair de casa.



Uma vizinha teria informado que a menina de 10 anos estava de saia azul e blusa branca. Já outra conhecida da família disse que a menina vestia um abadá de bloco de rua. A mãe da garota falou que a filha costumava sair sozinha para locais pr​​óximos de onde mora e que só soube do desaparecimento quando a irmã mais velha chegou da escola.



“Ela perguntou o motivo pelo qual ela havia faltado a aula, foi então que percebemos que ela havia desaparecido e começamos a procurá-la. Estamos muito preocupados e pedimos que as pessoas nos ajudem a localizá-la”, falou a mãe da criança.



Servidores do Centro de Referência de Assistência Social (Creas) e bombeiros civis também dão apoio na operação de buscas pela garota. Informações podem ser repassadas a Polícia Militar de Anajás pelo (91) 9.8412-9316.