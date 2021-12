Adolescente que fugiu de casa é encontrada morando com ciganos

O Conselho Tutelar de Iaciara, Goiás, localizou uma adolescente que estava desaparecida há mais de 5 meses. Segundo as investigações, ela estava vivendo uma família de ciganos a 600 km da cidade em que morava. As informações são do portal Metrópoles.

A adolescente saiu de casa de madrugada no dia 3 de junho, sem dar notícias. Os pais ficaram desesperados e registraram o desaparecimento na polícia. No entanto, a jovem só foi encontrada por um acaso.

Segundo as apurações, a garota mantinha uma amizade virtual com um dos filhos da família de ciganos e demonstrava desejar sair da casa dos pais. No período do sumiço, a adolescente estava viajando de cidade em cidade com os ciganos antes de eles decidirem se instalar em uma casa a 505 quilômetros de Goiânia.

O caso foi descoberto pelo Conselho Tutelar, no dia 21/11, que entrou em contato com as autoridades e promoveu o reencontro entre os pais e a filha.

De acordo com o conselheiro Júlio César Pereira, a situação só foi descoberta porque a mãe da família de ciganos havia registrado uma denúncia de maus-tratos sofridos pela filha de vizinhos que moravam ao lado. Os moradores da rua relataram o caso da menina que vivia com os ciganos, no entanto, em primeiro momento, eles disseram que a adolescente era filha deles, mas tudo mudou em menos de 24h.