Chega ao 4º dia a busca pela menina de 10 anos, desaparecida no Marajó

Na última terça-feira (7), por volta das 10h, Amanda Ribeiro, de 10 anos, saiu de casa na cidade de Anajás, no Arquipélago do Marajó, região nordeste do Pará, e desde então não foi mais vista. O Ministério Público do Pará (MPPA), junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), ao Corpo de Bombeiros, ao Conselho Tutelar e à Divisão de Atendimento a Adolescentes (DATA) mobiliza ações para encontrar a criança.

Segundo informações do MPPA, o Promotor de Justiça Harisson Bezerra, titular de Breves e também responsável pela Promotoria de Anajás, acionou o grupamento de Bombeiros de Breves para que uma guarnição, por meio de lancha, iniciasse as buscas nos rios que cercam a cidade.

Também foi solicitada uma equipe especialistas em busca de crianças desaparecidas da Divisão de Atendimento a Adolescentes (DATA). Ambas as demandas foram atendidas pela Segup. Membros do Conselho Tutelar devem, igualmente, fazer buscas em vilas nos arredores da cidade, por meio de embarcação solicitada à prefeitura do município.

O MPPA também informa que, até o momento, equipes procuraram por Amanda na região de Anajás e na localidade de Buiussu, mas a criança ainda não foi encontrada. Amanda deve ser inserida no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas.

Qualquer informação sobre o paradeiro da criança por ser informada às autoridades, por meio dos seguintes canais:

Polícia Militar de Anajás: (91) 98412-9316

Delegacia de Polícia Civil de Anajás: (91) 3605-1287

Conselho Tutelar de Anajás: (91) 989068292 (Ângelo Pamplona Menezes); (91) 980251798 (Richardson Freitas); (91) 984530995 (Luiz Almeida da Costa).

Relembre o caso

Amanda Ribeiro desapareceu na terça-feira, 7 de junho, por volta das 10h. A mãe da menina afirmou que estava no trab​​alho no momento do desaparecimento. Além da garota, a mulher tem outros três filhos. Um deles disse que ouviu o barulho da irmã se arrumando para sair de casa.

A mãe de Amanda disse que a filha costumava sair sozinha para locais pr​​óximos de onde mora e que só soube do desaparecimento quando a irmã mais velha chegou da escola. “Ela perguntou o motivo pelo qual ela havia faltado a aula, foi então que percebemos que ela havia desaparecido e começamos a procurá-la. Estamos muito preocupados e pedimos que as pessoas nos ajudem a localizá-la”, falou a mãe da criança.

A Polícia Civil está coletando imagens de câmeras de segurança próximas ao local onde a criança foi vista pela última vez. Novas informações foram solicitadas ao órgão pela redação Integrada de O Liberal.

