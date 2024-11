Polícia prende suspeito de roubar docerias de Belém

Nesta terça-feira (5), a Polícia Civil do Pará, por meio da Seccional de São Brás, cumpriu mandado de prisão preventiva contra um suspeito de envolvimento em roubos a docerias da capital paraense. A ordem, expedida pela Vara de Inquéritos Policiais de Belém, possibilitou as investigações sobre uma série de ocorrências de roubo a estabelecimentos do mesmo segmento, todos na capital. Algumas das ações criminosas foram registradas por câmeras de monitoramento desses locais e compartilhadas em redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, os crimes eram cometidos por uma mesma dupla. Após a prisão do primeiro suspeito, pelo cometimento de outro crime diferente do que estava sendo investigado, a polícia chegou ao comparsa, preso nesta terça. Segundo as investigações, a dupla direcionava seus delitos a frequentadores de docerias em Belém, onde subtraía pertences e dinheiro das vítimas.

Ambos foram encaminhados à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecem sob custódia.