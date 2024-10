Polícia Civil prende quatro suspeitos de roubo e extorsão contra motoristas de aplicativo

A Polícia Civil do Pará prendeu quatro suspeitos de roubo e extorsão contra motoristas de aplicativo. As detenções ocorreram durante a “Operação Corrida Segura”, realizada na terça (29) e quarta-feira (30). E foram feitas por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV/DRCO).

Os agentes cumpriram quatro mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. As vítimas eram atraídas por falsas solicitações de corrida, conhecidas como “corridas isca”. Ainda segundo a Polícia Civil, o primeiro suspeito foi preso na terça-feira (29), acusado de, em 18 de março deste ano, com um cúmplice armado, roubar o carro, celulares e pertences de um motorista de aplicativo, além de realizar transferências bancárias sob ameaça.

Na quarta-feira (30), mais dois suspeitos foram detidos. Eles são investigados por um assalto ocorrido em 18 de agosto. Na ocasião, quatro indivíduos armados abordaram o motorista ao chegar para a corrida, roubando seu veículo, dinheiro e objetos pessoais, além de restringir sua liberdade e fazer ameaças. Ainda durante a operação, outro suspeito foi preso na quarta-feira, por um roubo em 4 de julho. Ele, armado com uma faca, assaltou um motorista de aplicativo no bairro da Cabanagem, levando o veículo, um celular e R$ 50,00. O carro foi recuperado pela polícia no dia seguinte, com a arma usada no crime.

“Os presos responderão por roubo majorado, devido ao uso de arma de fogo e à atuação em grupo, além de extorsão qualificada em alguns casos. Esses crimes representam uma séria ameaça aos motoristas de aplicativo, e vamos seguir trabalhando para responsabilizar todos os envolvidos”, afirmou o delegado Fausto Bulcão.

Após os procedimentos legais, os quatro suspeitos foram encaminhados ao Sistema Penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça. A “Operação Corrida Segura” é uma ação contínua da Polícia Civil, visando identificar e prender autores de crimes contra motoristas de aplicativo. Informações sobre esses crimes podem ser repassadas pelo disque denúncia (181).