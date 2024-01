Polícia localiza moto usada na morte de PM na Terra Firme

A motocicleta ​que pode ter sido usada pelos suspeitos de assassinar o cabo da Polícia Militar do Pará (PMPA), Raphael dos Santos Meireles, de 37 anos, foi localizada pelas autoridades policiais e apresentada na Divisão de Homicídios, no bairro de São Brás, em Belém. A polícia não forneceu detalhes sobre quando, onde ou com quem o veículo foi encontrado. Na última sexta-feira (12), um suspeito do crime, identificado como Leonardo Trindade Guimarães dos Santos, foi identificado e preso. Ele foi autuado por homicídio triplamente qualificado.

Sobre o veículo encontrado, a Polícia Civil informou à reportagem de O Liberal que "a motocicleta foi apresentada na Divisão de Homicídios por policiais militares e que passará por perícia". Quanto ao suspeito preso na sexta-feira, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que o mesmo está à disposição da Justiça.

Relembre o caso

O cabo da Polícia Militar do Pará Raphael dos Santos Meireles, de 37 anos, foi assassinado com 13 tiros na noite de quinta-feira (11), no interior de um estabelecimento comercial localizado na avenida Perimetral, bairro da Terra Firme, em Belém. Não há detalhes sobre a motivação do crime. As investigações da Polícia Civil continuam para elucidar o caso.