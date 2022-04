Polícia investiga afogamento de bebê, após mãe fugir de ameaça em Portel

A Polícia Civil do Pará investiga a morte de um bebê de apenas um ano e cinco meses, cujo corpo foi encontrado por ribeirinhos, neste domingo (10), no rio Anapu, às proximidades da comunidade de Canadá, zona rural do município de Portel, região oeste do Pará. As primeiras informações são de que a criança desapareceu no último sábado (9), quando a mãe fugia do próprio companheiro, que a ameaçava de morte.

A mulher teria usado uma canoa para escapar do agressor que estava armado, e a suspeita é de que essa embarcação tenha afundado com todos os passageiros. No momento do ocorrido, também estavam na canoa a cunhada da mãe e outras seis crianças.

O corpo do bebê foi velado e enterrado no domingo (10), em um cemitério da cidade. O suspeito ainda não foi localizado. A Polícia Civil disse que o caso é investigado por meio da Delegacia de Portel, onde a mãe do bebê teria registrado o Boletim de Ocorrência. Diligências estão sendo realizadas para apurar mais informações sobre o caso, disse a PC.

Populares chegaram a afirmar que o suspeito teria ficado com ciúmes da mulher e um professor da cidade, mas essa informação não foi confirmada pela polícia.