Mulher com bebê recém-nascida no colo é espancada por companheiro

Ivone Silva dos Anjos, de 21 anos foi espancada pelo companheiro enquanto segurava no colo, a bebê do casal de apenas um mês de vida. A mulher relatou que a violência começou após uma crise de ciúmes do marido. Ivone sofreu a agressão do companheiro no município de Barra do Turvo, no interior de São Paulo, onde moravam juntos há cerca de três anos. Ela estava cozinhando, quando ele saiu e consumiu bebida alcoólica. Ao retornar para casa, ele começou a espancá-la.

“Ele deu tapa no rosto, soco, chute, puxão de cabelo, e até bateu minha cabeça na parede”, relatou a mulher ao G1.

Ivone já tinha sido agredida duas vezes por ele em momentos anteriores, mas não tinha feito nenhuma denúncia. Desta vez, ela procurou a polícia e a Justiça concedeu medida protetiva.

“Eu não o denunciei antes porque achei que ele iria mudar, acreditava nisso. Ele achava que eu levava gente para dentro de casa, enquanto ele estava trabalhando. Já fazia um tempo que ele insinuava que eu fazia isso”, afirmou a vítima ao G1.

O agressor prestou depoimento dois dias depois de espancar a mulher e vai responder pelo crime em liberdade.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)