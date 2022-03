​Operação de combate a crimes contra a mulher tem 1.323 inquéritos instaurados pela PC

Dados da operação "Resguardo" mostram que 1.323 inquéritos foram instaurados, no Pará, pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams). Destes, 348 foram concluídos. Além disso, 1.052 vítimas foram atendidas, outras 7 resgatadas, 566 medidas protetivas de urgência foram solicitadas/expedidas, 37 pessoas foram presas, 8 mandados de busca e apreensão foram realizados e 11 mandados de prisão foram cumpridos.

VEJA MAIS

A operação “Resguardo” foi realizada em âmbito nacional nos dias 7 e 8 deste mês. No país, a ação foi coordenada pela Secretaria de Operações Integradas, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, em cerca de 1,8 mil cidades dos 26 estados e do Distrito Federal (DF). Na pauta, o combate a crimes de violência contra mulheres, por meio de ações coordenadas das Polícias Civis. Durante o período de atuação, a PC também recebeu 73 denúncias via Disque-Denúncia e realizou 17 palestras informativas para mulheres.

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, destacou a importância das ações a favor da segurança da mulher. "A Polícia Civil não tem medido esforços para cada vez mais ampliar a rede integrada de proteção à mulher. Nosso objetivo é garantir que​ ​a mulher seja respeitada e que a violência doméstica seja combatida com toda a rigidez que o tema merece”, afirmou.

A delegada, Ariane Melo, titular da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (Dav) da Polícia Civil, também pontuou a importância das ações preventivas, como palestras e rodas de discussão, além das denúncias de qualquer tipo de violência contra a mulher. “É muito importante levar um pouco de conhecimento e esclarecimentos em relação a todo tipo de violência contra a mulher, seja ela física, psicológica, ou mesmo verbal. Nós ressaltamos os nossos canais de denúncias, que podem ser usados de forma anônima e, ainda, disponibilizamos as Unidades Policiais e as Unidades Especializadas em Atendimento à Mulher” destacou a delegada.