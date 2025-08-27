Capa Jornal Amazônia
Polícia Federal deflagra operação contra crimes eleitorais em Porto de Moz/PA

Segundo a PF, as investigações se referem a fatos ocorridos durante as Eleições Municipais de 2024

O Liberal
fonte

Foram apreendidos celulares e documentos, que passarão por perícia da Polícia Federal (Foto: Divulgação/PF (imagem de arquivo e meramente ilustrativa))

A Polícia Federal, com o apoio do Ministério Público Eleitoral de Porto de Moz, deflagrou na manhã desta quarta-feira (27/8) a Operação Bad Bykers, destinada a investigar crimes eleitorais no município de Porto de Moz, no Pará. A ação cumpre oito mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral, conforme informações divulgadas pela PF. 

Segundo a PF, as investigações se referem a fatos ocorridos durante as Eleições Municipais de 2024. Durante a campanha, um grupo de homens encapuzados teria ameaçado e coagido uma candidata à vereadora. Com base nessas ocorrências, os mandados foram emitidos para apurar se tais ações tinham o objetivo de prejudicar o processo eleitoral.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos, que passarão por perícia e análise da Polícia Federal. Em uma das residências vistoriadas, foi encontrada uma arma de fogo sem documentação, resultando na prisão em flagrante do responsável pelo imóvel, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Porto de Moz.

O grupo Liberal procurou o Ministério Público e Promotoria Eleitoral de Porto de Moz em busca de mais informações e aguarda retorno. A Polícia Federal não divulgou os nomes dos envolvidos.

