Cavalo que teve patas cortadas em SP estava vivo, aponta perícia

A perícia realizada pela Polícia Civil no corpo do cavalo que teve as patas cortadas com golpes de facão aponta que o animal estava vivo no momento da agressão. O caso ocorreu em Bananal, no interior de São Paulo, na tarde do último sábado (16).

A informação teria sido confirmada ao Portal Aqui Vale por uma fonte envolvida na investigação. O caso teve grande repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais em que o cavalo aparece caído em uma estrada com as patas decepadas.

Conforme as autoridades policiais, uma equipe de peritos do Instituto de Criminalística (IC) se dirigiu ao local dos fatos para a realização de análise do animal. As diligências prosseguem visando ao esclarecimento dos fatos e às devidas responsabilizações.

Investigação

O tutor do cavalo, um homem de 21 anos, é investigado por maus-tratos. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito participava de uma cavalgada na zona rural de Bananal, acompanhado de um amigo. A testemunha relatou que o cavalo teria ficado exausto, deitou e parou de respirar. O relato seria que o suspeito acreditava que o animal estava morto, então disse para o amigo: “se você tem coração, melhor não olhar”. Depois, o suspeito sacou um facão e cortou uma das patas do animal.

O jovem, ao ser detido, confirmou à polícia que mutilou o cavalo, mas alegou que o animal já estava morto. O caso foi registrado como ato de abuso contra animais, com agravamento pela morte, e segue sob investigação. Ninguém foi preso.

Versão da testemunha

O vídeo que viralizou foi gravado por Dalton de Oliveira Rodrigues Vieira, de 28 anos, amigo do suspeito. Ele afirmou em depoimento que não participou do ato e que apenas filmou a cena para enviar ao pai do tutor, acreditando que o cavalo já estivesse morto.