Homem é preso, em flagrante, por furtar fiação na Nova Duque, em Belém

Um homem foi preso em flagrante, na noite de quinta-feira (18), furtando fios de iluminação da nova avenida Duque de Caxias, bairro do Marco, em Belém. A detenção foi feita por agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB) que realizavam patrulhamento ao longo de toda a extensão da nova Duque. Com o suspeito, foram encontradas a fiação furtada que estava prestes a ser armazenada e a faca utilizada no crime. O homem foi preso por furto qualificado e dano ao patrimônio público. Ele foi encaminhado à Seccional Urbana de São Brás para os procedimentos legais.

A prisão ocorreu menos de 24h após o anúncio do prefeito de Belém, Igor Normando, para reforçar a segurança em áreas que vinham sendo alvos de vandalismo e furtos de fiação elétrica. A ação contou com o apoio das equipes de Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e integra um conjunto de medidas que inclui a ampliação do efetivo de fiscalização em campo com a instalação de 40 novas câmeras de videomonitoramento.

As novas câmeras estão integradas ao Centro de Comando e Controle da Guarda Municipal, da Prefeitura de Belém, e vão intensificar o combate ao vandalismo e ao dano ao patrimônio público em locais como o Parque Linear da Tamandaré, o Parque Linear da Doca e a Nova Duque.