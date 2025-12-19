Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso, em flagrante, por furtar fiação na Nova Duque, em Belém

Com o suspeito, foram encontradas a fiação furtada, que estava prestes a ser armazenada, e a faca utilizada no crime

O Liberal
fonte

Um homem foi preso em flagrante, na noite de quinta-feira (18), furtando fios de iluminação da nova avenida Duque de Caxias, bairro do Marco, em Belém (Foto: Divulgação | Agência Belém)

Um homem foi preso em flagrante, na noite de quinta-feira (18), furtando fios de iluminação da nova avenida Duque de Caxias, bairro do Marco, em Belém. A detenção foi feita por agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB) que realizavam patrulhamento ao longo de toda a extensão da nova Duque. Com o suspeito, foram encontradas a fiação furtada que estava prestes a ser armazenada e a faca utilizada no crime. O homem foi preso por furto qualificado e dano ao patrimônio público. Ele foi encaminhado à Seccional Urbana de São Brás para os procedimentos legais.

A prisão ocorreu menos de 24h após o anúncio do prefeito de Belém, Igor Normando, para reforçar a segurança em áreas que vinham sendo alvos de vandalismo e furtos de fiação elétrica. A ação contou com o apoio das equipes de Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e integra um conjunto de medidas que inclui a ampliação do efetivo de fiscalização em campo com a instalação de 40 novas câmeras de videomonitoramento.

VEJA MAIS:

image Furto de cabos na avenida Duque de Caxias continua prejudicando moradores de Belém
Os casos de furto podem ser observados em vários perímetros da avenida

image Furto de cabos é registrado na avenida Duque de Caxias, em Belém
Guarda Municipal vai intensificar fiscalização na área após o cometimento desse delito

As novas câmeras estão integradas ao Centro de Comando e Controle da Guarda Municipal, da Prefeitura de Belém, e vão intensificar o combate ao vandalismo e ao dano ao patrimônio público em locais como o Parque Linear da Tamandaré, o Parque Linear da Doca e a Nova Duque.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homem é preso por furtar fiação na nova duque, em belém

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

apreensão

Polícia prende casal paraguaio que transportava 350kg de cocaína escondidos em roupas de cama

A abordagem aconteceu no decorrer da Operação Impacto Força Total

19.12.25 22h07

POLÍCIA

Pancadaria no centro comercial de Belém termina com idoso violentamente agredido

De acordo com as autoridades, o idoso supostamente teria agredido uma outra pessoa, também idosa, e a população se revoltou e bateu nele

19.12.25 16h48

FURTO

Homem é preso por suspeita de furtar leite e calabresa em supermercado de Breves, no Marajó

Ele foi detido inicialmente por moradores e, em seguida, conduzido pela PM à Polícia Civil

19.12.25 14h24

POLÍCIA

PC prende 5 pessoas suspeitas de golpes a turistas que buscavam alugar imóveis na COP 30, em Belém

Segundo a Polícia Civil, dois cidadãos italianos estariam ligados à quadrilhada por tentarem convencer os representantes diplomáticos de vários países a fazer depósitos para garantir a reserva dos imóveis

19.12.25 13h39

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Filho é preso após matar o pai de 85 anos com tiro de espingarda em Breu Branco

O crime ocorreu na comunidade Vila Boa Esperança

19.12.25 11h31

ASSALTO

Em Belém, assaltante pede biscoito para se render e liberar refém

Caso começou após assalto no bairro do Souza, terminou com dois presos, um foragido e rendição no canal da Pirajá, na Pedreira

18.12.25 23h58

POLÍCIA

Corpo encontrado no rio Moju pode ser de motorista desaparecido em balsa de Barcarena

Polícia Civil recebeu o chamado e se deslocou até o local na busca de identificar a vítima

06.12.25 20h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda