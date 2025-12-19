incêndio de grandes proporções destrói casa na zona rural de cachoeira do arari, no marajó

Uma residência foi completamente destruída por um incêndio de grandes proporções na noite de quinta-feira (18), na Vila de Retiro Grande, na zona rural do município de Cachoeira do Arari, Arquipélago do Marajó. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Em um vídeo gravado por moradores, e que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que as chamas consomem o imóvel, que possuía estrutura de madeira e alvenaria. O fogo se espalhou rapidamente e destruiu completamente a residência. As informações são do portal Notícia Marajó.

O Corpo de Bombeiros, com base no município de Salvaterra, foi acionado. Mas, quando a guarnição chegou ao local, o incêndio já havia consumido toda a casa, não sendo possível conter as chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.