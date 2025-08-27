Capa Jornal Amazônia
Homem é encontrado morto dentro da própria casa em Santo Antônio do Tauá; trio suspeito é preso

Um dos investigados seria o companheiro da vítima, que foi visto saindo da casa com objetos

O Liberal
fonte

A imagem mostra a vítima, que foi encontrada morta dentro da própria casa em Santo Antônio do Tauá. (Foto: Redes Sociais)

Três suspeitos de envolvimento em um homicídio, em Santo Antônio do Tauá, nordeste paraense, foram presos pela Polícia Civil na terça-feira (26). A vítima, chamada Renato Oliveira, foi encontrada morta em estado de decomposição dentro da própria casa, na segunda-feira (25). Um dos suspeitos detidos seria companheiro da vítima. De acordo com a PC, perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas.

“A Polícia Civil informa que três suspeitos foram presos em flagrante por homicídio, furto e receptação. Eles já estão à disposição da Justiça. O caso é investigado pela delegacia de Santo Antônio do Tauá”, comunicou.

De acordo com as informações iniciais, testemunhas contaram que perceberam uma grande movimentação dentro da residência de Renato na madrugada de sábado (23). O companheiro da vítima passou a ser procurado após vizinhos relatarem à polícia que viram quando o suspeito saiu do local com alguns objetos. Desde então, a vítima não teria mais sido vista. Imagens de câmeras de segurança foram coletadas e auxiliaram na investigação.

O corpo de Renato só foi encontrado na segunda-feira, sob a própria cama. Os próprios vizinhos acionaram a polícia após estranharem o desaparecimento da vítima, entrarem na casa e encontrarem o homem morto. A área foi isolada para o trabalho da perícia, que removeu o corpo e deve esclarecer a causa da morte. Marcas de agressão teriam sido observadas na vítima, mas apenas o laudo oficial poderá confirmar quais as reais causas do óbito e como tudo ocorreu. 

