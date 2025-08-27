Dupla é presa pela PM por tráfico de drogas no Marajó

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na terça-feira (26/8), em Breves, no Arquipélago do Marajó, suspeitos de tráfico de drogas.

Segundo o portal Notícia Marajó, a PM fazia rondas pela rua Lourenço Borges, no bairro Cidade Nova, quando abordou um homem em atitude suspeita em frente a uma vila de kitnets, local já conhecido pelo intenso movimento de venda de drogas. Com ele, os policiais encontraram dois papelotes de maconha.

Ainda conforme o Notícia Marajó, o suspeito, ao ser questionado, teria informado que havia comprado o entorpecente em uma residência próxima. A equipe policial seguiu até o endereço citado, onde o morador autorizou a entrada dos policiais.

Durante as buscas, foram apreendidos 18 papelotes de maconha, uma porção maior da mesma droga, além de material que seria para embalar o entorpecente, uma balança de precisão e R$ 30.

A dupla foi conduzida, junto com o material confiscado, para a delegacia de Polícia Civil de Breves. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.