Polícia

Polícia

Professor universitário aposentado desaparece no Rio após sair para fazer caminhada

Antônio Petraglia, de 70 anos, que está desaparecido desde domingo, 12

Estadão Conteúdo

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro tenta localizar o professor universitário aposentado Antônio Petraglia, de 70 anos, que está desaparecido desde domingo, 12, quando saiu sozinho para fazer uma caminhada em um parque localizado na região do Morro da Urca, na zona sul da capital fluminense.

Petraglia foi diagnosticado com a doença de Alzheimer, segundo relataram familiares à corporação. Ele saiu de casa, no Flamengo, no período da tarde para fazer uma caminhada habitual, mas não retornou. Os bombeiros foram acionados por volta das 20h10.

Em nota, o sindicato dos professores da UFRJ (AdUFRJ) informou que Petraglia costuma fazer exercícios regularmente por recomendação médica, e que suas atividades eram monitoradas pela esposa por meio de um aplicativo de geolocalização.

Quando a mulher do docente percebeu que o sinal que indicava a trilha havia sido interrompido, ela acionou o resgate. Ele saiu de casa trajando uma camisa cinza, shorts preto, tênis e carregava uma correntinha de identificação pessoal.

As buscas, concentradas na área da Pista Claudio Coutinho, completaram 24 horas na noite desta segunda-feira, 13, mas o paradeiro do docente aposentado ainda é desconhecido.

Para tentar localizar Petraglia, os militares utilizam drones com câmeras térmicas, cães farejadores e embarcações que realizam buscas pelo mar, na altura do costão do Morro da Urca. Os bombeiros realizam varreduras terrestres e sobrevoos sobre as trilhas do morro e as áreas de mata.

"Um Posto de Comando Avançado (PCAv) foi montado nas proximidades do Parque do Bondinho para coordenar as equipes em campo", informou a corporação em nota.

Professor do Programa de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da UFRJ, Antonio Petraglia se formou em Engenharia Eletrônica pela universidade em 1977 e tornou-se mestre em Engenharia Elétrica pela mesma instituição em 1982.

Entre as décadas de 1980 e 1990, realizou o doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Pela mesma instituição americana, desenvolveu um pós-doutorado de março de 2001 a fevereiro de 2002 e, posteriormente, realizou outra pesquisa de pós-doutorado na University of Southern Califórnia (USC), entre janeiro e dezembro de 2014.

rio/professor universitário/caminhada/desaparecimento/buscas
