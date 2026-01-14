Capa Jornal Amazônia
Corpo de garimpeiro é encontrado em cova rasa de Itaituba; mulher está desaparecida

Próximo ao local onde o corpo estava foi apreendido um cartucho deflagrado que seria de espingarda

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa. (Foto: Arquivo / O Liberal)

O garimpeiro Paulo Sérgio da Silva, de 47 anos, foi encontrado morto enterrado em uma cova rasa a aproximadamente 15 quilômetros da Comunidade Água Branca, área de garimpo em Itaituba, sudoeste do Pará. O cadáver da vítima foi localizado na segunda-feira (12). A esposa da vítima está desaparecida.

Segundo as informações iniciais, moradores da região realizaram buscas nas imediações do local onde Paulo Sérgio morava com a esposa. Ao vistoriarem o terreno, notaram a presença de uma escavação recente. Quando abriram o local, localizaram o corpo já em estado avançado de decomposição. Próximo dali, foi apreendido um cartucho deflagrado que, segundo moradores, seria de espingarda.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram até o ponto indicado. Uma funerária também esteve presente para remover o corpo, que posteriormente seria encaminhado para perícia. A análise deve apontar a causa da morte. A esposa de Paulo Sérgio, identificada como Claudete Rodrigues Paniágua, de 58 anos, continua desaparecida.

Um suspeito acabou detido por militares após denúncias de moradores, que o teriam visto tentando comercializar uma espingarda que pertenceria a Paulo Sérgio. Questionado sobre a arma, o suspeito não teria apresentado justificativa consistente.

Uma parte da população tentou agredir o suspeito, mas ele foi protegido pelos policiais e conduzido para a delegacia do distrito de Moraes de Almeida, onde prestou depoimento. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio, pois a motocicleta de Paulo Sérgio não foi localizada. Há informação de que o garimpeiro teria vendido ouro recentemente, movimentando valor significativo que também desapareceu.

Palavras-chave

homicídio em itaituba
Polícia
