Cachorro é resgatado após ser vítima de maus-tratos no conjunto Parklândia, em Belém

Um cachorro vítima de maus-tratos foi resgatado pela polícia e entidades de proteção animal no conjunto Parklândia, bairro do Parque Verde, em Belém. O caso veio à tona após a circulação de imagens que mostram o animal sendo agredido pelo próprio tutor.

A ação contou com a atuação da Polícia Militar, integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB-PA e protetoras independentes. O animal foi apreendido e encaminhado para cuidados, ficando sob responsabilidade das entidades de proteção.

De acordo com as informações divulgadas pelas instituições envolvidas no resgate, o agressor não foi preso no momento da ação porque o crime não ocorreu em situação de flagrante. As agressões teriam acontecido no dia 8 de janeiro de 2026. Mesmo assim, o tutor foi conduzido à Delegacia do Meio Ambiente (DEMAPA), onde o caso foi registrado.

Ainda segundo os responsáveis pela ação, foi solicitada à autoridade policial a manutenção da apreensão do cachorro e de outro animal da mesma raça que também vivia sob a guarda do tutor. A legislação ambiental prevê a perda da guarda do animal em casos de maus-tratos, independentemente da apresentação de mandado judicial.

O crime de maus-tratos contra cães e gatos é previsto na Lei de Crimes Ambientais, com pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda de animais.

O caso segue sob apuração da Polícia Civil.