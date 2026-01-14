Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Eletrônicos são apreendidos em investigação sobre furto de cartão bancário de idosa em Belém

Uma familiar estaria em posse do cartão da vítima, realizando diversos saques em caixas eletrônicos e compras em estabelecimentos

O Liberal
fonte

Eletrônicos são apreendidos em investigação sobre furto de cartão bancário de idosa em Belém. (Foto: Polícia Civil)

Um mandado de busca e apreensão domiciliar foi cumprido em Belém para investigar o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, que teve como vítima uma idosa. A ação da Polícia Civil ocorreu na manhã desta quarta-feira (14). Segundo a PC, os agentes apreenderam o aparelho celular de uma mulher que estaria usando indevidamente o cartão bancário da própria tia.

A ação foi realizada por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPID), em conjunto com a Polícia Científica. A ordem judicial foi expedida pela Vara do Juízo das Garantias de Belém. Conforme a PC, as investigações apontam que a investigada se aproveitou da relação de confiança mantida com a tia para retirar, de forma recorrente, o cartão bancário da vítima. Estariam sendo realizados diversos saques em caixas eletrônicos e compras em estabelecimentos comerciais.

“Em decorrência da ação criminosa, a idosa passou a apresentar um padrão de vida incompatível com seus rendimentos e histórico profissional, chegando a depender de doações de familiares e vizinhos para sua subsistência, inclusive alimentação”, diz a PC.

O acesso ao aparelho celular apreendido tem como finalidade verificar a eventual utilização do dispositivo para o controle ou a movimentação da conta bancária da vítima, bem como a obtenção de outros elementos relevantes para o esclarecimento dos fatos investigados.

“Durante o cumprimento da diligência, peritos da Polícia Científica constataram a existência de diversas fotografias de cartões bancários da vítima e comprovantes de transferências armazenados na área de itens ocultos do aparelho”, informou a PC. O celular foi encaminhado para análise pericial, a fim de verificar possíveis acessos às contas bancárias da idosa por meio do dispositivo utilizado pela investigada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

furto de pessoa idosa
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Eletrônicos são apreendidos em investigação sobre furto de cartão bancário de idosa em Belém

Uma familiar estaria em posse do cartão da vítima, realizando diversos saques em caixas eletrônicos e compras em estabelecimentos

14.01.26 12h46

INVESTIGAÇÃO

Corpo de garimpeiro é encontrado em cova rasa de Itaituba; mulher está desaparecida

Próximo ao local onde o corpo estava foi apreendido um cartucho deflagrado que seria de espingarda

14.01.26 12h07

HOMICÍDIO

Jovem é morto e fica com facão cravado no peito após briga em Portel, no Marajó

O caso foi registrado na noite de terça-feira (13), na zona rural do município

14.01.26 10h46

ACIDENTE

Dois trabalhadores morrem após desabamento de torre de transmissão em Prainha

O caso foi registrado na manhã de terça-feira (13)

14.01.26 9h53

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Dois trabalhadores morrem após desabamento de torre de transmissão em Prainha

O caso foi registrado na manhã de terça-feira (13)

14.01.26 9h53

POLÍCIA

Cachorro é resgatado após ser vítima de maus-tratos no conjunto Parklândia, em Belém

De acordo com as informações divulgadas pelas instituições envolvidas no resgate, o agressor não foi preso no momento da ação porque o crime não ocorreu em situação de flagrante

13.01.26 23h50

APREENSÃO

Suspeito é preso e mais de 10 kg de skunk são apreendidos em cilindros de gás, em Juruti

A ação policial que resultou na interceptação do entorpecente ocorreu na terça-feira (13)

14.01.26 8h37

susto!

Incêndio atinge casas e assusta moradores em Icoaraci

Apesar do susto, não há relatos de pessoas feridas

14.01.26 0h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda