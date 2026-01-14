Dois trabalhadores morrem após desabamento de torre de transmissão em Prainha

Dois trabalhadores morreram após parte de uma torre de transmissão desabar no município de Prainha, oeste do Pará. O caso foi registrado na manhã de terça-feira (13), no bairro da Paz. As vítimas foram identificadas como Edirley Teles Pinheiro, de 20 anos, e Nando Carvalho, de 33 anos. Segundo os relatos iniciais, os dois homens caíram quando realizavam a desmontagem da estrutura.

A torre de transmissão estava desativada. Ela havia sido erguida há muitos anos em um terreno dentro de uma área conhecida como Canta Galo. De acordo com informações de moradores, Edirley e Nando estavam no alto da estrutura quando parte se desprendeu e eles caíram. Não há informações oficiais sobre o que ocorreu para que parte da torre desabasse. As autoridades municipais devem investigar as circunstâncias do acidente para esclarecer todos os fatos.

Os dois trabalhadores ainda foram socorridos por pessoas que viram o acidente e acionaram ambulâncias para encaminhar as vítimas ao Hospital Municipal Wilson Ribeiro. No entanto, eles não resistiram à gravidade dos traumas e morreram.

Perda

A Prefeitura de Prainha usou as redes sociais para lamentar a morte dos trabalhadores e divulgou uma nota de pesar em razão do trágico acidente.

“A Prefeitura Municipal de Prainha manifesta profundo pesar pelo trágico acidente que vitimou Edirley Teles Pinheiro e Nando Carvalho.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força, conforto e serenidade para enfrentar essa irreparável perda.

Que Deus conceda descanso eterno às vítimas e ampare a todos que sofrem com essa tragédia.”

Não há informações sobre qual empresa estava sob responsabilidade da torre de transmissão. O espaço segue aberto para o posicionamento.