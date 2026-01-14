Jovem é morto e fica com facão cravado no peito após briga em Portel, no Marajó
O caso foi registrado na noite de terça-feira (13), na zona rural do município
Um jovem identificado como João Henrique Baia, de 22 anos, foi assassinado com um golpe de arma branca na zona rural do município de Portel, no arquipélago do Marajó. O homicídio ocorreu na noite de terça-feira (13), no rio Jacaré-Puru, afluente do rio Pacajá, quando a vítima e outras pessoas consumiam bebidas alcoólicas em um imóvel.
Segundo as informações iniciais, o jovem estava acompanhado de outras pessoas consumindo bebidas em um local próximo a um porto. Em certo momento, teria ocorrido um desentendimento com outro homem. No entanto, não há detalhes sobre o que teria dado início à confusão com o suspeito, que resultou no esfaqueamento.
O jovem foi atacado com um facão popularmente chamado de ‘peixeira’, objeto normalmente usado por pescadores da comunidade ribeirinha. A arma branca ficou cravada no peito da vítima. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o jovem desacordado com o facão preso no corpo.
Pessoas da área tentaram socorrer a vítima e a encaminharam de barco para o hospital mais próximo. No entanto, o jovem não resistiu e chegou à unidade de saúde já sem vida. Os paramédicos constataram o óbito. O suspeito teria fugido do local após o crime. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para apurar o homicídio, identificar a motivação e chegar ao autor.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA