Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem é morto e fica com facão cravado no peito após briga em Portel, no Marajó

O caso foi registrado na noite de terça-feira (13), na zona rural do município

O Liberal
fonte

Jovem é morto e fica com facão cravado no peito após briga em Portel, no Marajó. . (Foto: Redes Sociais)

Um jovem identificado como João Henrique Baia, de 22 anos, foi assassinado com um golpe de arma branca na zona rural do município de Portel, no arquipélago do Marajó. O homicídio ocorreu na noite de terça-feira (13), no rio Jacaré-Puru, afluente do rio Pacajá, quando a vítima e outras pessoas consumiam bebidas alcoólicas em um imóvel.

Segundo as informações iniciais, o jovem estava acompanhado de outras pessoas consumindo bebidas em um local próximo a um porto. Em certo momento, teria ocorrido um desentendimento com outro homem. No entanto, não há detalhes sobre o que teria dado início à confusão com o suspeito, que resultou no esfaqueamento.

O jovem foi atacado com um facão popularmente chamado de ‘peixeira’, objeto normalmente usado por pescadores da comunidade ribeirinha. A arma branca ficou cravada no peito da vítima. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o jovem desacordado com o facão preso no corpo.

Pessoas da área tentaram socorrer a vítima e a encaminharam de barco para o hospital mais próximo. No entanto, o jovem não resistiu e chegou à unidade de saúde já sem vida. Os paramédicos constataram o óbito. O suspeito teria fugido do local após o crime. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para apurar o homicídio, identificar a motivação e chegar ao autor.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em Portel

homem morto a facadas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Jovem é morto e fica com facão cravado no peito após briga em Portel, no Marajó

O caso foi registrado na noite de terça-feira (13), na zona rural do município

14.01.26 10h46

ACIDENTE

Dois trabalhadores morrem após desabamento de torre de transmissão em Prainha

O caso foi registrado na manhã de terça-feira (13)

14.01.26 9h53

APREENSÃO

Suspeito é preso e mais de 10 kg de skunk são apreendidos em cilindros de gás, em Juruti

A ação policial que resultou na interceptação do entorpecente ocorreu na terça-feira (13)

14.01.26 8h37

susto!

Incêndio atinge casas e assusta moradores em Icoaraci

Apesar do susto, não há relatos de pessoas feridas

14.01.26 0h03

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Cachorro é resgatado após ser vítima de maus-tratos no conjunto Parklândia, em Belém

De acordo com as informações divulgadas pelas instituições envolvidas no resgate, o agressor não foi preso no momento da ação porque o crime não ocorreu em situação de flagrante

13.01.26 23h50

susto!

Incêndio atinge casas e assusta moradores em Icoaraci

Apesar do susto, não há relatos de pessoas feridas

14.01.26 0h03

ACIDENTE

Dois trabalhadores morrem após desabamento de torre de transmissão em Prainha

O caso foi registrado na manhã de terça-feira (13)

14.01.26 9h53

APREENSÃO

Suspeito é preso e mais de 10 kg de skunk são apreendidos em cilindros de gás, em Juruti

A ação policial que resultou na interceptação do entorpecente ocorreu na terça-feira (13)

14.01.26 8h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda