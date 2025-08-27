Capa Jornal Amazônia
Mães são presas após duas crianças morrerem em incêndio em kitnet no interior do Pará

O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (27), quando quatro crianças estavam sozinhas no imóvel

O Liberal
fonte

Duas crianças morrem durante incêndio em kitnet no município de Redenção. (Foto: Redes Sociais)

Duas crianças identificadas como Benjamin e Elisa, de 2 anos e 1 ano, morreram durante um incêndio em uma kitnet no município de Redenção, no sudeste do Pará. O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (27), no bairro Capuava. Segundo os relatos iniciais, quatro crianças estavam sozinhas no imóvel e somente duas conseguiram se salvar. Duas mulheres, mães das crianças, foram detidas.

Segundo informações preliminares, o fogo teria iniciado devido a um curto-circuito em um ventilador. Além de Benjamin e Elisa, outras duas crianças de 10 e 1 ano, que são irmãos, também dormiam no imóvel. A criança mais velha relatou às autoridades policiais que conseguiu salvar somente o irmão e não teve tempo de resgatar as outras duas vítimas.

As chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel e tudo foi destruído. As crianças de 2 e um ano morreram carbonizadas. As autoridades policiais localizaram as mães das crianças e as mulheres teriam relatado que saíram para ir a uma farmácia. No entanto, ainda conforme a polícia, os agentes apuraram que as duas mulheres estariam mentindo e teriam deixado a criança de 10 anos responsável pelos menores. As duas mães das vítimas foram detidas pelas autoridades policiais sob suspeita de abandono de incapaz. A Polícia Civil deve ouvir testemunhas e aprofundar a investigação sobre as condições em que as crianças foram deixadas na residência.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a PC. Em nota, a instituição confirmou a morte das crianças e a prisão das duas suspeitas por abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte. "Elas já estão à disposição da Justiça. Duas crianças morreram. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. O caso é investigado pela delegacia de Redenção", comunicou a Polícia Civil.

 

