Irmãos morrem asfixiados durante incêndio em casa no bairro Jardim Uirapuru, em Altamira

Uma casa pegou fogo no final da manhã deste sábado (16/11), por volta das 11h55, na Rua Pará, localizada no bairro Jardim Uirapuru, em Altamira, no sudoeste paraense. No momento o incêndio, uma criança de quatro anos e um adolescente de 13, que faria aniversário no próximo dia 28 de novembro, estavam na residência e não conseguiram sair a tempo, vindo a óbito no local. Até o momento, não há informações oficiais sobre às causas do incêndio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a casa parcialmente incendiada. Em seguida, é possível ver o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) tentando entrar no imóvel para controlar o sinistro. Uma equipe da Polícia Militar também atendeu a ocorrência e isolou a área até que o fogo fosse controlado.

Testemunhas informaram que a dona da casa estava trabalhando e os filhos na residência no momento do incêndio. Ao Grupo Liberal, agentes que estiveram no local, informaram por telefone, que os irmãos morreram asfixiados com a fumaça e o super aquecimento do ambiente. “Eles tentaram se abrigar dentro do banheiro, porém foi o local que mais aqueceu”, disse um PM.

Em nota o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio atingiu duas casas com perda parcial. “Duas vítimas morreram no local e duas pessoas foram socorridas e encaminhadas para a UPA do município. A perícia foi realizada pela Polícia Científica”, acrescentaram. Os corpos dos irmãos foram levados pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil do Pará também informou que equipes da Seccional de Altamira apuram as circunstâncias do incêndio. “Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações”, declararam.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também estiveram na área para atender familiares das vítimas que chegavam no local após a tragédia.