Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Belém: operação da PC investiga crimes cibernéticos e 'taxa do crime' em aplicativo de mensagens

Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares que serão submetidos a perícia com a finalidade de apurar todos os fatos

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis durante a operação. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

 A Polícia Civil do Pará deflagrou a operação “Teia Digital” na manhã desta quarta-feira (27/8), em Belém, no combate aos crimes de ameaça, extorsão, associação criminosa e falsa identidade. Entre os casos investigados, estão a extorsão, associação criminosa e falsa identidade, ocorridos por meio de aplicativo de mensagens, em que um dos autores exigia o pagamento de uma suposta “taxa do crime” à vítima.

O trabalho policial resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em endereços de investigados na capital paraense. Além disso, dois suspeitos também foram intimados para prestar esclarecimentos à Justiça a respeito de suas atividades cibernéticas.

Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares que serão submetidos a perícia com a finalidade de apurar todos os fatos.
“Em situações de coação, é necessário que a vítima registre imediatamente a ocorrência e preserve as evidências digitais, como prints de conversas, comprovantes de transações, números e identidades de contatos”, orientou a delegada Vanessa Lee, titular da DECCC. “Nenhuma pessoa é obrigada a realizar pagamentos mediante ameaça”, reforçou.

Para a comunicação de denúncias, a vítima pode recorrer a qualquer delegacia mais próxima, ou até mesmo ao Disque-Denúncia (181) e ao atendimento virtual via WhatsApp, por meio do número (91) 98115-9181.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

operação da pc

investiga crimes cibernéticos

taxa do crime

aplicativo de mensagens

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Belém: operação da PC investiga crimes cibernéticos e 'taxa do crime' em aplicativo de mensagens

Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares que serão submetidos a perícia com a finalidade de apurar todos os fatos

27.08.25 17h49

POLÍCIA

Justiça de Santa Catarina julga 10 réus que espancaram torcedores do Paysandu em Joinville

O crime ocorreu em fevereiro de 2022 e, segundo o Ministério Público, os suspeitos surpreenderam os paraenses em um bar

27.08.25 16h23

POLÍCIA

Pai e filho são assaltados por dupla em moto no bairro Umarizal, em Belém

As vítimas estavam dentro de um carro e tinham acabado de chegar em casa quando o crime ocorreu

27.08.25 14h58

POLÍCIA

Dupla é presa pela PM por tráfico de drogas no Marajó

A Polícia Militar fazia rondas no bairro Cidade Nova quando avistou um homem em atitude suspeita em um local conhecido pela venda de entorpecentes

27.08.25 14h04

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Cavalo que teve patas cortadas em SP estava vivo, aponta perícia

O caso teve grande repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais em que o cavalo aparece caído em uma estrada com as patas decepadas.

26.08.25 15h24

INVESTIGAÇÃO

Homem é encontrado morto dentro da própria casa em Santo Antônio do Tauá; trio suspeito é preso

Um dos investigados seria o companheiro da vítima, que foi visto saindo da casa com objetos

27.08.25 10h48

HOMICÍDIO

Foragido da Justiça, ‘Bomba’ é morto a tiros dentro da própria casa em Santa Izabel do Pará

O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (26), no loteamento do Vale da Porangaba

27.08.25 8h48

REDENÇÃO

Mães são presas após duas crianças morrerem em incêndio em kitnet no interior do Pará

O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (27), quando quatro crianças estavam sozinhas no imóvel

27.08.25 13h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda