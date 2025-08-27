Belém: operação da PC investiga crimes cibernéticos e 'taxa do crime' em aplicativo de mensagens

A Polícia Civil do Pará deflagrou a operação “Teia Digital” na manhã desta quarta-feira (27/8), em Belém, no combate aos crimes de ameaça, extorsão, associação criminosa e falsa identidade. Entre os casos investigados, estão a extorsão, associação criminosa e falsa identidade, ocorridos por meio de aplicativo de mensagens, em que um dos autores exigia o pagamento de uma suposta “taxa do crime” à vítima.

O trabalho policial resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em endereços de investigados na capital paraense. Além disso, dois suspeitos também foram intimados para prestar esclarecimentos à Justiça a respeito de suas atividades cibernéticas.

Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares que serão submetidos a perícia com a finalidade de apurar todos os fatos.

“Em situações de coação, é necessário que a vítima registre imediatamente a ocorrência e preserve as evidências digitais, como prints de conversas, comprovantes de transações, números e identidades de contatos”, orientou a delegada Vanessa Lee, titular da DECCC. “Nenhuma pessoa é obrigada a realizar pagamentos mediante ameaça”, reforçou.

Para a comunicação de denúncias, a vítima pode recorrer a qualquer delegacia mais próxima, ou até mesmo ao Disque-Denúncia (181) e ao atendimento virtual via WhatsApp, por meio do número (91) 98115-9181.