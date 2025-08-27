Foragido da Justiça, ‘Bomba’ é morto a tiros dentro da própria casa em Santa Izabel do Pará

Um homem identificado como Jorge Passos Santos, mais conhecido como “Bomba”, foi morto a tiros na madrugada de terça-feira (26), em Santa Izabel do Pará, no nordeste do estado. O crime ocorreu dentro da casa da vítima, no loteamento do Vale da Porangaba, quando dois homens armados invadiram o imóvel. Segundo as informações iniciais, Jorge estaria foragido do sistema penal.

Os relatos preliminares são de que o homicídio aconteceu por volta de 01h. Dois homens armados chegaram de moto e invadiram a casa onde a vítima estava. A dupla de suspeitos disparou várias vezes contra Jorge, que morreu no local. A esposa da vítima também estava na residência e presenciou o crime, mas não foi ferida. Os executores fugiram sem levar nenhum objeto.

Conforme informações policiais, Jorge tinha várias passagens pela polícia por envolvimento em crimes como tráfico de drogas e roubo. Além disso, também estava evadido do sistema penitenciário. Testemunhas teriam relatado aos agentes que Jorge havia se mudado recentemente para a cidade, pois antes residia no município de Bujaru com a família. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e a remoção do corpo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.