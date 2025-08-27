Justiça de Santa Catarina julga 10 réus que espancaram torcedores do Paysandu em Joinville

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina julga dez pessoas acusadas de agredirem torcedores do Paysandu em Joinville. O crime ocorreu em fevereiro de 2022, no bairro Aventureiro. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, os suspeitos seriam torcedores do Joinville Esporte Clube (JEC) e surpreenderam os torcedores paraenses do Remo e Paysandu em um bar. O julgamento começou na última segunda-feira (25/8) e a previsão é de que seja concluído nesta quarta (27/8).

No momento do crime, o grupo da torcida joinvilense ordenou que as vítimas tirassem as camisetas dos outros times. Ao se negarem, as vítimas teriam sido espancadas.

De acordo com a denúncia do MPSC, um dos torcedores do Paysandu foi agredido “com socos, chutes e golpes na cabeça com uma barra de alumínio e uma cadeira, inclusive quando o ofendido já estava caído, desacordado”. O homem chegou a ficar dias internado, desacordado, entubado e inconsciente. Ele ficou internado no hospital por 26 dias.

Ao todo, 10 pessoas sentam no banco dos réus e respondem aos crimes de tentativa de homicídio, associação criminosa e constrangimento ilegal. Estima-se que o julgamento possa durar ao menos três dias, conforme advogado de uma das partes.

Conforme o portal NSC Total, alguns dos acusados, durante o processo, alegaram que receberam mensagens de que torcedores do Joinville estavam sendo ameaçados pelos paraenses e que, ao chegarem no local, foram recebidos com cadeiradas.