O Liberal chevron right Pará chevron right

Polícia Militar e UFPA vão oferecer doutorado em Segurança Pública

Com parceria da Fadesp, o convênio firmado visa desenvolver pesquisas aplicadas para subsidiar políticas públicas na área de segurança

Agência Par[a
fonte

O reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, ressaltou o papel estratégico da universidade na formação de profissionais da segurança pública. (Imagem: Divulgação)

A Polícia Militar do Pará, a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) assinaram, nesta terça-feira (26), um convênio técnico-científico-financeiro com duração de cinco anos. O acordo viabiliza a execução do Projeto “Segurança Pública, Justiça, Conflitos e Cidadania – Projeto II”, com foco no desenvolvimento de pesquisas aplicadas para subsidiar políticas públicas na área de segurança.

A parceria prevê estudos quantitativos e qualitativos sobre criminalidade, cidadania, conflitos sociais e justiça, com impacto esperado em três dimensões: social, econômica e ambiental. As pesquisas visam compreender a violência em contextos urbanos e rurais, incluindo temas como garimpo ilegal, disputas territoriais e tráfico de drogas na Amazônia. O objetivo é orientar ações mais eficazes e de menor custo para o enfrentamento da violência.

Entre os principais resultados esperados estão a formação de grupos de pesquisa reconhecidos pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), a publicação de artigos científicos e a apresentação de resultados em congressos nacionais e internacionais.

O convênio também integra o Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da UFPA, com a oferta de cinco vagas de doutorado e dez de mestrado exclusivas para policiais militares. Esse é o primeiro curso de doutorado em segurança pública do País, consolidando o Pará como estado pioneiro na formação de doutores nessa área.

Eficiência

Para o comandante-geral da PM, coronel José Dilson Júnior, a cooperação reforça o compromisso da corporação com a produção de conhecimento. “A ciência tem papel fundamental no fortalecimento da segurança pública, oferecendo instrumentos para decisões mais assertivas e políticas mais eficazes”, afirmou.

image A cooperação reforça o compromisso da corporação com a produção de conhecimento, destaca o comandante-geral da PM, coronel José Dilson Júnior. (Imagem: Divulgação)

O professor Edson Diniz, coordenador do Projeto, destacou a importância do ineditismo da iniciativa. “Esse é o primeiro doutorado em segurança pública do País. A Polícia Militar do Pará dá um exemplo que pode ser seguido por outras corporações no Brasil. Lembrando que a Polícia Militar, desde que começou a participar dos programas de formação em segurança pública de stricto sensu, vem experimentando junto com todos os órgãos de segurança pública uma redução gigantesca dos índices de criminalidade. Parte disso pode ser comprovado pelos bons resultados que são publicados mês a mês no Estado do Pará”, disse o coordenador.

O reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, ressaltou o papel estratégico da universidade na formação de profissionais da segurança pública. “Estamos felizes em contribuir com o desenvolvimento do Estado em uma área essencial. Essa integração entre universidade e forças de segurança fortalece a nossa missão de formar trabalhadores qualificados para cuidar da sociedade”, ressaltou.

