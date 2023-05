Polícia encontra plantação de maconha cultivada entre pés de macaxeira

A Polícia Civil prendeu na última quinta-feira (25) cinco pessoas suspeitas de cultivar maconha em Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará. Por meio da operação batizada de "Shiva", os policiais investigaram por meses o acampamento ontem vivam os suspeitos. Na propriedade, foram encontados pés de maconha camuflados entre pés de macaxeira. Os policiais aprenderam também armas, munições, uma porção de crack, além de uma balança de precisão sementes de maconha e algumas plantas que estavam expostas ao sol para secagem. As informações são do Correio de Carajás.

De acordo com o que registraram os policiais, o odor de maconha no local chamava a atenção por ser forte demais e impossível de se disfarçar. No momento da abordagem policial, três homens correram de uma das casas em direção ao curral. Um deles portava uma pistola. Na área externa do imóvel, duas espingardas foram encontradas. Dentro da casa, havia 100 gramas de maconha e mais 225 gramas dentro do porta-luvas de um veículo.

Valderlan Silva Lacerda, Valdionor Rosa Lacerda e Florize da Silva Nascimento foram identificados como donos da propriedade e foram presos, além de Erisvaldo Azevedo da Silva. As plantações foram localizadas próximo a um brejo, durante as buscas realizadas na área de mata. A equipe da Polícia Civil encontrou baldes e um saco com estrume. A Polícia acredita que os suspeitos já haviam colhido e vendido a produção antes da realização da operação e que a droga estava em processo de replantio.