Policiais civis e militares prendem casal suspeito de tráfico de drogas em Altamira

Policiais civis e militares prenderam, no município de Altamira, no sudoeste do estado, duas pessoas suspeitas de comercializar entorpecentes. A ação foi realizada por policiais militares do Setor de Inteligência e do Grupamento Tático Operacional (GTO), do 16º Batalhão da Polícia Militar (16º BPM), e agentes da Polícia Civil.

Na quinta-feira (11), e após receber diversas denúncias anônimas informando que um casal estaria utilizando uma residência, no bairro Mutirão, como ponto de tráfico de drogas, os agentes fizeram um levantamento que comprovou a veracidade das informações.

E, durante as buscas, foram encontradas 1.200 gramas de maconha tipo skunk, 31 g de cocaína e duas balanças de precisão. O casal denunciado estava na residência e foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde o fato foi apresentado para a autoridade de plantão.

LEIA MAIS:

A partir dessa prisão, os agentes da Polícia Civil deverão realizar novas investigações para saber a origem do entorpecente e quem está por trás do comércio de drogas na área em que houve a apreensão do material.