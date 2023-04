Cerca de 23 kg de maconha são apreendidos em ônibus no sudoeste do Pará

Na noite de terça-feira, 25, cerca de 23 kg de maconha foram apreendidos durante uma fiscalização no km 572 da BR-230, no município de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará.

Por volta das 19h30, a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Altamira, ao realizar abordagem a um ônibus na localidade conhecida como vila Belo Monte, localizou duas malas contendo vários tabletes da droga.

As malas estavam identificadas e pertenciam a duas passageiras que saíram do município de Altamira com destino ao município de Marabá.

Diante dos fatos, os pacotes de entorpecente foram apreendidos e as duas mulheres foram presas e encaminhadas à Polícia Civil de Altamira, a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.