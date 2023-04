Corpo de homem é encontrado na 'rua da morte' em Parauapebas

Nesta quarta-feira, 26, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi localizado na rua Augusto Meire, conhecida como 'rua da morte', no bairro Bela Vista II, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo a página Portal Pebão, a suspeita é que a vítima tenha sido morta a pedradas durante a madrugada, devido aos ferimentos na região da cabeça e manchas de sangue no entorno.

O corpo foi encontrado por um morador que ia buscar água em uma fonte conhecida como “Cachoerinha da Bica”, já próximo à uma área de mata. Segundo moradores da área, outros corpos já foram encontrados com sinais de violência nas imediações, o que tem gerado a má fama da rua.

Outro portal do interior, Pebas Notícias, comentou que a vítima que aparentava ter entre 21 a 29 anos, mas que nenhum documento de identificação foi encontrado próximo ao corpo.

A Polícia Militar esteve no local preservando a área até a chegada da Polícia Civil (PC) e da Polícia Científica do Pará (PCP), que fez a remoção do corpo para passar por perícia.

Município registrou 7 mortes violentas nos últimos 11 dias

Com o corpo localizado hoje já são contabilizadas sete mortes violentas em 11 dias em Parauapebas, de acordo com o Portal Pebão. A primeira aconteceu no dia 15 deste mês quando uma discussão entre vizinhos pôs fim à vida de Nilton Carlos Santos Maceda, de 44 anos, na Vila Tapete Verde.

A segunda vítima foi Wesley Willer Farias Menezes, de 35 anos, assassinado a facadas numa conveniência na Rua 15, em frente a Praça dos Esportes Radicais, no dia 19 pela manhã. No mesmo dia, Oziel Dias de Almeida foi encontrado morto com golpes de faca na kitnet onde morava na Rua Minas Gerais, no Bairro Rio Verde.

Na manhã do dia 21, moradores encontraram o corpo de Alexandre Costa de Silva, de 25 anos, na Avenida Jatobá, no Bairro Ipiranga. A principal suspeita é que é jovem tenha sido vítima de latrocínio (roubo seguido de morte).

O quinto assassinato seria de Manoel Carlos Passos Pereira, de 25 anos, na Avenida Nova Carajás, no bairro Nova Carajás, durante a tarde de sábado (22), quando ele foi surpreendido por dois homens numa moto, que já se aproximaram efetuando cinco disparos de arma de fogo.

O sexto e sétimo casos foi um duplo baleamento também durante o sábado (22) no Bairro Betânia. A primeira vítima, Yagor Correia Lima, de 21 anos, morreu ainda no local. Diego Ferreira da Conceição, de 22 anos, foi socorrido com vida pelo Samu, mas acabou evoluindo a óbito nesta terça-feira (25).