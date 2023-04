Jovem de 20 anos morre com tiros no rosto e pescoço em Marabá

Na noite de terça-feira, 25, por volta de 19h10, o jovem Elias Nalbert Soares Araújo, de 20 anos, foi morto com disparos de arma de fogo, na calçada de uma casa, localizada na rua 31 de Março, bairro Laranjeiras, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com informações da página Portal Debate Notícias, Elias Araújo começou a ser alvejado pelos suspeitos ainda entre as ruas Maranhão e Piauí. Ele tentou correr, mas foi alcançado e executado pelos atiradores. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu.

No local da execução, a página de notícias apurou que o jovem estaria vivendo um relacionamento com uma mulher casada. No entanto, o Departamento de Homicídios (DH) da Polícia Civil Marabá não confirmou essa linha de investigação. A motivação do crime só poderá ser esclarecida ao final do inquérito policial, quando serão identificados os autores do homicídio em via pública.

A Polícia Militar esteve na rua 31 de Março para preservar o local de crime até a chegada da perícia criminal, que removeu o corpo para análise necroscópica. Depois de executar Elias Araújo, os assassinos fugiram em direção desconhecida. Os disparos de arma de fogo acertaram o rosto e o pescoço do rapaz.