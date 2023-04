Dois homens são baleados nesta madrugada em Castanhal; um deles morreu

Na madrugada desta quarta-feira, 26, por volta das 3h15, dois homens foram baleados em Castanhal, no nordeste do Pará, mais precisamente na avenida Maximino Porpino, próximo à Praça da Estrela. Segundo relatos de moradores à página Correio do Norte, as vítimas identificadas como 'Paulinho' e 'Japonês' eram conhecidas na área por praticarem pequenos furtos.

Paulinho e Japonês foram alvejados por disparos de arma de fogo. Paulinho evoluiu a óbito ainda no local do crime, já seu parceiro teria fugido em direção à Feira da Ceasa. Guarnições da Guarda Civil realizaram rondas pela área, para tentar encontrar o suspeito do crime, mas não localizaram.

No local de crime, foram encontrados estojo de munição calibre 9 milímetros, indicando a arma usada pelo executor.

A redação integrada de O Liberal solicita mais esclarecimentos às polícias Civil e Militar do Pará.