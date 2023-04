‘Filó’ morre durante confronto com a polícia em Abaetetuba

​Uma mulher, identificada apenas como Elaine, mais conhecida pelo apelido “Filó”, foi morta a tiros durante uma intervenção policial registrada na tarde desta terça-feira (25), por volta das 15h, no bairro da Angélica, em Abaetetuba, nordeste paraense. Segundo a Polícia Militar local, um suspeito, identificado como Cidiwalacy, conseguiu fugir e ainda não foi localizado. Ele seria companheiro da jovem.

Ambos supostamente estariam envolvidos com o tráfico de entorpecentes no município. Na ação, foram apreendidos aproximadamente 10 kg de drogas, entre maconha, cocaína e oxi, além armas, munições, balança de precisão, celulares e uma motocicleta.

Policiais militares do 31º Batalhão receberam a informação de que, na nona rua do bairro da Angélica, um casal estaria armado e comer​​cializando drogas em uma motocicleta. Os militares, inclusive do motopatrulhamento, avançaram para o endereço informado, a fim de checar a denúncia.

Quando avistaram os agentes, o casal teria tentado empreender fuga atirando na direção dos policiais, que revidaram ao ataque. Segundo a polícia, Cidiwalacy conseguiu fugir. Já Elaine, foi alvejada e socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu e morreu. Com ela, a polícia apreendeu uma arma de fabricação caseira, com duas munições, sendo uma deflagrada, mochila contendo os entorpecentes, materiais bélicos e balanças.

Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. Buscas continuam sendo feitas, na tentativa de localizar e prender o suspeito Cidiwalacy. Informações que ajudem a polícia podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar.