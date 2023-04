Comerciante é amarrado e feito refém durante assalto a distribuidora de bebidas em Santarém

​Um comerciante foi amarrado e feito refém dentro de uma distribuidora de bebidas da qual ele é proprietário, em Santarém, no oeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (24). Um suspeito, identificado como Alex Breno Ferreira Ramos, usou uma faca para ameaçar o empresário. Ele foi preso. Pelo menos, mais três envolvidos no crime conseguiram fugir. Não há detalhes se eles roubaram dinheiro ou produtos do local.

Segundo informações repassadas pela polícia, os criminosos queriam roubar objetos do estabelecimento comercial. No momento da prisão, Alex confessou o crime. Ainda conforme a polícia, o suspeito tem antecedentes criminais e responde, na justiça, pelo crime de tráfico de drogas. Ele ter​​ia sido beneficiado com a liberdade provisória.

Policiais também conseguiram identificar um homem suspeito de dar suporte para o assaltante. Outros dois indivíduos que estavam em um carro conseguiram fugir. Informações que ajudem a polícia a localizar os fugitivos podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita, com anonimato garantido.

Em frente à delegacia, Alex falou com a imprensa local e confessou a autoria do crime. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Por nota, a PC informou que o suspeito foi preso por agentes da Polícia Militar que faziam rondas no município de Santarém, após o crime. Ele foi autuado pelo crime de roubo majorado por uso de arma branca.