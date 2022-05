Polícia conclui inquérito sobre adolescente baleada por marinheiro em motel de Vigia

O inquérito policial que apurava informações sobre o baleamento de uma adolescente de 15 anos dentro de um motel, em Vigia, no nordeste do Pará, foi concluído pela delegacia do município, dentro do prazo legal, evidenciando a responsabilidade criminal de cada um dos envolvidos.

Os marinheiros, Gabriel Norberto de Almeida Lobo, de 25 anos, e Diógenes Pinheiro, foram indiciados por lesão corporal qualificada, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores. Também foram indiciadas a proprietária e a atendente do motel, que foram responsabilizadas criminalmente.

Gabriel Lobo é o suspeito de atirar na adolescente, ele segue preso na Base Naval, da Marinha do Brasil, no bairro de Val-de-Cans, em Belém. Diógenes Pinheiro, o outro marinheiro, responde ao processo em liberdade.

A adolescente segue internada no Hospital Metropolitana de Urgência e Emergência, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Ela não corre risco de morte, apresentou uma pneumonia que vem sendo tratada.

Sobre o caso

Em 22 de fevereiro, uma adolescente de 15 anos foi baleada no rosto por um militar da Marinha em um motel em Vigia, no nordeste do Pará, na madrugada do feriado de Tiradentes (21). O baleamento aconteceu na frente de uma outra adolescente, de 14 anos e também na presença de um segundo marinheiro, o 1° sargento Diógenes.

O militar Gabriel Lobo foi preso, de imediato, e em audiência de custódia, a Justiça fixou uma fiança de 60 mil. Ele não pagou a fiança e segue preso.