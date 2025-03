Polícia Civil prende 3 pessoas em operação contra tráfico e facções criminosas em Novo Repartimento

Três pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (21/3), em Novo Repartimento, sudeste do Pará, durante a operação “Tormenta”. De acordo com a PC, a ação buscou cumprir nove mandados judiciais de busca e apreensão em 12 endereços distintos para combater o tráfico de drogas e as facções criminosas que atuam na região.

“Em uma das casas nossas equipes conseguiram apreender vasta quantidade de entorpecentes dos tipos maconha, oxi e cocaína, bem como apetrechos utilizados na fabricação e embalagem das drogas. Apreendemos, também, um veículo, duas armas de fogo, uma arma de pressão adulterada e aparelhos celulares que serão periciados e utilizados na continuidade das investigações”, explicou o delegado Erivaldo Campelo, superintendente da região.

A ação foi coordenada pela Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, vinculada à Diretoria de Polícia do Interior (DPI), e recebeu apoio da Delegacia de Novo Repartimento, da 15ª Seccional Urbana de Tucuruí, da Delegacia de Homicídios (DH/Tucuruí), do Núcleo de Apoio de Investigação (NAI/Tucuruí), da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM/Tucuruí), da Delegacia de Breu Branco, da Delegacia de Goianésia do Pará e da Delegacia de Pacajá.

Mais de 4 quilos de droga foram apreendidos. Os presos foram encaminhados para a delegacia, onde estão custodiados, e seguem à disposição da Justiça.