Polícia Civil prende 10 pessoas durante 'Operação Escobar' em Dom Eliseu, no nordeste do Pará

A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (20), a “Operação Escobar” no município de Dom Eliseu, no nordeste paraense. Até agora, dez pessoas foram presas em cumprimento de mandados de prisão. Duas prisões foram convertidas em flagrante por tráfico de drogas. Ao todo, foram apreedidas drogas do tipo maconha, cocaína, crack, além de uma balança de precisão, quantia em dinheiro, uma pistola 9 mm, 11 munições de calibre 9 mm, dez celulares, notebook e materiais para embalar entorpecentes.

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, disse que o trabalho faz parte de uma investigação de quatro meses contra facções criminosas e o tráfico de drogas em municípios do estado.

“Foram 41 mandados, 16 de prisão e 25 de busca e apreensão. Cumprimos até agora 10 prisões. A operação está em andamento. Prendemos criminosos em Paragominas, Ananindeua, inclusive no Maranhão. É uma investigação que conta com mais de 80 policiais e visa combater não apenas o tráfico de drogas, que estava tentando se expandir naquela região, como também combater os faccionados, que é um grupo que a todo instante está sendo objeto de investigação”, explicou.

Resende comentou que, entre as prisões efetuadas, cinco foram em Dom Eliseu, um em Paragominas, dois em Ananindeua e outros dois em São Luís (Maranhão) “Tivemos a prisão importante que é de uma líder do grupo criminoso. Ela era tesoureira e foi presa em Dom Eliseu. Junto com a prisão dela, efetuamos apreendemos drogas, armas”, destacou. Além disso, quatro homens, que já estavam no sistema penal do estado do Maranhão e têm cargo de chefia na facção criminosa, foram presos. Um dos alvos da Operação é investigado por estupro de vulnerável. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, foi apreendida uma arma calibre 9 mm.

Ao todo, 80 policiais civis participaram da ação, em parceria com a Polícia Militar de Dom Eliseu e a Companhia Independente de Missões Especiais (CIME) de Paragominas. De acordo com o delegado-geral, o resultado da operação “Escobar” resultará em um novo desdobramento do trabalho policial.