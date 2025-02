PC prende 13 supostos membros de facções criminosas no Pará e em mais 5 estados

Trezes pessoas foram presas preventivamente pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (31/1), suspeitas de serem membros de facções criminosas. A ação, denominada de “Gênesis”, ocorreu em Belém, Mosqueiro, Ananindeua, e, no interior, em municípios como Canaã dos Carajás e Redenção, no sudeste paraense, além de outras cidades como Goiânia (GO), Joinville (SC), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ) e em Betim (MG). Também foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão durante o trabalho policial.

De acordo com a PC, a operação teve objetivo de prender suspeitos de serem membros de organizações criminosas, com função de "idealizadores de missão", ou seja, são responsáveis por planejar e executar delitos como ataques a agentes de segurança pública, extorsões e roubos.

"O nome dessa operação representa o início ou a origem das missões, e faz relação ao que esses envolvidos atuam dentro das facções", afirma o titular da DRCO, Fausto Bulcão.

No Pará, entre as prisões, uma foi no bairro das Águas Lindas, em Ananindeua, uma em Canaã dos Carajás. Cinco suspeitos já estavam presos em unidades prisionais, três em Santa Izabel do Pará, um em Redenção e um em Tucuruí. No bairro da Tapanã, um dos alvos morreu durante intervenção da Polícia Civil.

Já nos outros Estados, seis alvos foram detidos pelas autoridades policiais. Todos os mandados foram expedidos pela Vara de Crime Organizado de Belém.

"Essa ação reflete o empenho e a dedicação dos nossos agentes em desarticular essas organizações criminosas e proteger a população dessas facções. Nesta operação, estamos atuando de forma enérgica no enfrentamento ao crime organizado, reduzindo a criminalidade e garantindo a segurança para nossa população”, informou o delegado geral, Walter Rezende.

No X, antigo Twitter, o governador Helder Barbalho falou sobre a operação, caracterizando-a como “uma grande ação contra o crime organizado”. “Com 34 mandados de busca e apreensão, a operação acontece em várias cidades do Pará e em outros estados, com mais de 100 policiais envolvidos. Seguimos firmes no combate à criminalidade”, compartilhou.