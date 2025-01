PC prende suspeito de homicídio e envolvimento com uma facção criminosa em Senador José Porfírio

Um homem foi preso suspeito de homicídio foi preso pela Polícia Civil na sexta-feira (24/1), em Senador José Porfírio, no sudeste do Pará. A polícia também o deteve em flagrante por tráfico de drogas durante a operação “Nêmesis”.

Segundo a PC, o suspeito é investigado por matar Elcifran Barbosa de Souza, no dia 07 de junho de 2024, também em Senador José Porfírio. A Polícia Civil do Pará investigava o homem por envolvimento em outras práticas criminosas, como o tráfico de drogas e envolvimento com uma facção criminosa do Amapá

Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito. Dentro da casa dele, a polícia encontrou 14 pacotes de crack, o que resultou na prisão dele por tráfico. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça.

"A operação 'Nêmesis' reforça mais uma vez o compromisso da PC com a segurança pública, ao realizar investigações e elaborar um plano operacional com as equipes, visando coibir a criminalidade", reforçou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Quanto ao homicídio, a PC conseguiu identificar mais dois suspeitos. A dupla em questão, que não teve a identidade revelada, continua foragida. Mas a polícia segue tentando localizá-los.

Operação Nêmesis

O nome da operação faz referência à deusa da mitologia grega 'Nêmesis', que simboliza a justiça retributiva e o equilíbrio moral, bem como a imparcialidade.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.