Polícia Civil prende homem acusado por morte de policial penal em Belém

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), em operação conjunta com a Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), vinculada à Divisão de Homicídios (DH), realizou nesta sexta-feira (24), a prisão de um homem, identificado como Anderson Silva Santos, acusado de participar de um homicídio de um policial penal em abril de 2024. A prisão ocorreu em Belém.

“Essa ação foi resultado de uma investigação que iniciou pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos, que já estava apurando crimes de roubo na Região Metropolitana de Belém. Após a localização do suspeito, vimos que este já tinha um mandado de prisão em aberto, referente a homicídio de um policial penal ocorrido em 11/04/2024, caso que estava em investigação pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos”, disse o delegado Sérvulo Cabral, titular da DRFR.

Deste modo, as autoridades policiais uniram-se e realizaram a prisão do homem. “Nosso êxito está fortemente ligado à troca de informações entre unidades operacionais, além do estabelecimento de foco claro na redução da criminalidade, e solucionando casos de homicídios contra os agentes públicos e melhorando a segurança de nosso Estado”, reforçou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Após a captura, o suspeito foi apresentado na Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos para a adoção das medidas legais cabíveis. As investigações seguem em andamento para elucidar o caso.