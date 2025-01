Homem armado morre em confronto com a polícia durante intervenção em Santa Izabel do Pará

Um homem identificado como Daniel Neves de Aquino morreu em uma intervenção policial após trocar tiros com militares na cidade de Santa Izabel do Pará, no nordeste do estado. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (2/01), no bairro Jurunas, após uma denúncia feita à PM da cidade de Marituba, na região Metropolitana de Belém.

A ação integrada foi realizada por equipes do 21⁰ BPM, 12⁰ BPM e Batalhão De Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam). Conforme as informações policiais, uma denúncia realizada em Marituba indicava que um homem estaria escondido em Santa Izabel, em posse de uma arma de fogo pertencente à PM. Diante do caso, por volta de 22h, os militares foram à vila de kitnets apontada como sendo o local onde o suspeito estaria.

VEJA MAIS

No entanto, ao chegarem no local, o suspeito percebeu a aproximação dos agentes e realizou disparos. Os relatos policiais são que houve troca de tiros e Daniel foi atingido. Os militares realizaram o socorro do suspeito e o encaminharam para um hospital do município, no entanto ele não resistiu e evoluiu a óbito. Ainda segundo a PM, durante a verificação no sistema policial foi constatado que o suspeito tinha passagem pela Justiça, mas não há detalhes sobre qual ilícito ele teve envolvimento.

Em nota, a Polícia Civil informou que Daniel Neves De Aquino morreu após confronto com a Polícia Militar. “Foram apreendidos uma pistola calibre .40, de numeração raspada, e um carregador com quatro munições. O caso está sendo investigado pela delegacia de Santa Izabel”, comunicaram. O armamento apreendido será periciado.