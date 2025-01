Castanhal: PC prende homem procurado por agredir a companheira

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Civil no fim da noite de quinta-feira (23/1), em Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com a PC, ele foi localizado no bairro Caiçara e tinha mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a companheira.

As investigações da polícia apontaram que a vítima, que na época tinha 17 anos, ficou hospitalizada por conta das agressões sofridas pelo companheiro. Por conta disso, a PC representou pela prisão do suspeito.

Conforme as autoridades, por volta das 23h, policiais civis da 2ª Seccional de Castanhal cumpriram a ordem judicial contra o suspeito e que havia sido expedido pela 1ª Vara Criminal de Castanhal em 10 de abril do ano passado.

Ainda segundo a polícia, Rodrigo já tinha sido preso outras quatro vezes em flagrante por roubo majorado, e, inclusive, outros indiciamentos. Agora, ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.