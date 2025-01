Suspeitos de matar PM em Mocajuba morrem durante troca de tiros com a polícia em Castanhal

Dois suspeitos de matar um policial militar no último dia 31 de dezembro, em Mocajuba, município do nordeste paraense, foram mortos na manhã desta quarta-feira (8), durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar no bairro Ianetama, em Castanhal. A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com o apoio do 3° Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar.

A operação teve início após uma denúncia anônima, relatando que um dos suspeitos envolvidos na morte do policial militar Jair Augusto Farias Ramos estava escondido em uma residência no bairro Ianetama. A polícia informou que quando os agentes se preparavam para cercar o local, os dois indivíduos perceberam e tentaram fugir, disparando contra os policiais. Em resposta, os agentes informaram que revidaram, atingindo os suspeitos. Ambos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Os agentes não sofreram ferimentos.

Durante a operação, foram apreendidas duas armas de fogo: uma pistola calibre .40 com numeração raspada e outra arma calibre 32.

Entenda o caso

No dia 31 de dezembro de 2024, por volta das 22h, no município de Mocajuba, o policial militar Jair Augusto Farias Ramos foi alvo de disparos enquanto estava em frente à sua residência.

Dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra o policial, que foi socorrido ao Hospital Municipal de Mocajuba, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A operação desta quarta-feira faz parte das investigações em curso para identificar e prender os responsáveis pelo assassinato do policial, informou a Polícia Civil.