Integrante de facção de Santarém é preso no Ceará suspeito de matar policial penal

Integrante de uma facção criminosa, Will Pessoa da Silva é um dos suspeitos de matar o policial José Wendesom Rodrigues de Lima, de 37 anos, no centro de Fortaleza (CE). O crime aconteceu na última terça-feira (28/01). Will foi preso juntamente com outros três envolvidos no ataque, incluindo outro paraense entre esses presos.

De acordo com investigações da polícia, os suspeitos teriam confundido os policiais penais que estavam em um veículo, com membros de uma facção rival e por isso teriam efetuado os tiros contra o carro.

A vítima estava no veículo juntamente com outro policial, monitorando um dos suspeitos que estava hospedado em uma pousada nas proximidades. O outro policial foi atendimento e levado para o hospital. Não há informações sobre o quadro clínico de saúde do sobrevivente.

Durante a prisão dos envolvidos pela Polícia do Ceará houve a apreensão de 10 kg de cocaína, armas e munições. Will foi baleado no braço e na costela, levado para atendimento e posteriormente detido.

Passagens pela polícia

Will Pessoa da Silva é conhecido pela Polícia Civil do Pará. No dia 6 de dezembro de 2024, ele foi preso na Operação ‘Annuum’, em Santarém. Na época, o delegado responsável pelo caso Erick Peterson alegou que Will seria um traficante conhecido. Antes de ser preso naquela operação, Will já havia sido capturado em Goiás com vários quilos de drogas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações da Polícia Civil e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) para saber os motivos da liberdade de Will Pessoa da Silva e aguarda resposta.